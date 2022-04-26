В Москве появилась еще одна точка для подзарядки электромобилей

Фото: Дептранс Москвы
Еще одна точка для подзарядки электромобилей открылась на Киевской, сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.
Уточняется, что на ней одновременно может заряжаться 7 электромобилей:
В настоящий момент бесплатно зарядить электромобиль можно на 93 зарядных станциях, добавил он. С начала работы станций авто зарядили 660 раз. Это эквивалентно 18,6 МВт/ч потребленной электроэнергии – хватит для подзарядки 1,5 миллиона смартфонов.
Ранее в Дептрансе сообщили об увеличении количества зарядок для электромобилей в Москве, на сегодняшний день их 87.
До этого стало известно, что столичные власти выделили 130 миллионов рублей на установку в городе быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Правительство Москвы приняло меры по поддержке транспортной отрасли в санкционный период
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: