В Москве появилась еще одна точка для подзарядки электромобилей

Фото: Дептранс Москвы

Еще одна точка для подзарядки электромобилей открылась на Киевской, сообщается в телеграм-канале московского Дептранса.

Уточняется, что на ней одновременно может заряжаться 7 электромобилей:



3 на быстрых электрозарядных станциях (ЭЗС) у причала на площади Европы;

4 на медленных на площади Киевского вокзала.

"Электрозарядные станции на Киевской расположены рядом с крупным торговым центром "Европейский" и торгово-гостиничным комплексом "Киевский", что позволяет оставить автомобиль на быстрой или медленной зарядке, не отрываясь от дел", – сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

В настоящий момент бесплатно зарядить электромобиль можно на 93 зарядных станциях, добавил он. С начала работы станций авто зарядили 660 раз. Это эквивалентно 18,6 МВт/ч потребленной электроэнергии – хватит для подзарядки 1,5 миллиона смартфонов.

Ранее в Дептрансе сообщили об увеличении количества зарядок для электромобилей в Москве, на сегодняшний день их 87.

До этого стало известно, что столичные власти выделили 130 миллионов рублей на установку в городе быстрых зарядных станций для электромобилей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.