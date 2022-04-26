Трамваи трех маршрутов задерживаются на Открытом шоссе из-за ДТП на путях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Трамваи №2, 13 и 36 задерживаются на Открытом шоссе в связи с аварией на путях, сообщает телеграм-канал "Дептранс. Оперативно".

"На Открытом шоссе (в районе остановки "Плодоовощной комбинат") из-за ДТП на путях задерживаются трамваи №2, 13 и 36", – отметили в Дептрансе.

В столичном ведомстве подчеркнули, что маршруты в настоящий момент временно изменены.

Ранее в связи с прогнозируемыми заторами до семи баллов в вечерний час пик 26 апреля Дептранс посоветовал столичным автомобилистам пересесть на городской транспорт. Отмечалось, что плотный трафик будет наблюдаться в основном в центре, на Садовом кольце, ТТК и МКАД.