"Сапсаны" совершат рекордное число рейсов между Москвой и Санкт-Петербургом 10 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Скоростные поезда "Сапсан" совершат 10 мая рекордные 34 рейса между Москвой и Санкт-Петербургом, сообщила пресс-служба РЖД.

По два дополнительных рейса между Москвой и Санкт-Петербургом в обе стороны назначены по просьбам пассажиров. Уточняется, что они отправятся из Москвы в 11:30 и в 11:40, из Санкт-Петербурга – в 11:00 и в 11:10.

Ранее сообщалось, что РЖД зафиксируют стоимость билетов на "Сапсаны" на праздничные дни – 1 и 9 мая.

Купить билет по сниженной цене можно на "Сапсан" в Санкт-Петербург или Нижний Новгород. Продажа билетов уже открыта.