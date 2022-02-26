В Москве переименовали некоторые остановки общественного транспорта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В некоторых частях Москвы с 26 февраля изменились названия остановок общественного транспорта. Об этом сообщается в телеграм-канале департамента транспорта столицы.
Остановка АТС в Бескудниковском районе получила название "Дегунинский проезд", остановка "Институт Цветметавтоматика" переименовалась в "Бескудниковский бульвар, 10", а "Магазин Книги" в Ховрине теперь носит название "Петрозаводская улица, дом 3".
Кроме того, остановка "Гостиницы ВДНХ" переименовалась в честь пересадочного узла "Окружная", а две остановки "Универсам" в районе Бибирево стали называться "Проектируемый проезд №5016" и "Изумрудная улица, 12". Также "Продмаг" сменил название на "Полярную улицу".
Изменения коснулись и некоторых остановок запада, юга и востока Москвы.
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Ранее сообщалось, что схема движения изменится на дублере Ленинского проспекта, участке ТТК и Алтуфьевском шоссе. Уточняется, что ограничения на дублере Ленинского проспекта связаны со строительством инфраструктуры метро.
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