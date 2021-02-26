Движение затруднено на подъездах к аэропорту Шереметьево из-за подтопления

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
Движение транспорта временно затруднено на подъездах к аэропорту Шереметьево из-за подтопления. Об этом заявили представители министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья в Telegram-канале.
"На пересечении улицы Авиационной и Лобненского шоссе, на Старошереметьевском шоссе движение значительно затруднено", – говорится в сообщении.
Уточняется, что в настоящее время специалисты устраняют подтопление.
"Рекомендуем минимизировать поездки на автомобилях", – посоветовали в региональном ведомстве.
Людям, которые планируют поездки в Шереметьево, рекомендовали выезжать заранее или воспользоваться аэроэкспрессами.
Ранее сообщалось, что 400 единиц спецтехники ликвидируют последствия оттепели в Москве. Специалисты круглосуточно дежурят в городе, а также занимаются прочисткой водоприемных устройств.
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