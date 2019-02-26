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17:03

Расписание авиарейсов "Аэрофлота" изменят из-за закрытия ВПП в Шереметьеве

транспорт

17:03

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Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Расписание рейсов авиакомпании "Аэрофлот" скорректируют на 26 февраля из-за закрытия взлетно-посадочной полосы (ВПП) в аэропорту Шереметьево.

"Просим следить за информацией об изменениях в расписании рейсов "Аэрофлота" 26 февраля. Расписание вскоре будет скорректировано в связи с закрытием одной взлетно-посадочной полосы аэропорта Шереметьево по причине выкатывания самолета авиакомпании Jet Air Group", – сообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает Агентство "Москва".

Обо всех изменениях пассажирам сообщат через центр бронирования и информации, также информация об изменении в расписании будет размещаться на официальном сайте авиакомпании и в официальном аккаунте компании в Twitter.

Днем 26 февраля самолет авиакомпании Jet Air Group, завершавший частный рейс Баку – Москва, на 50 метров выкатился носовой стойкой за пределы ВПП. На борту бизнес-джета находились три пассажира и три члена экипажа. Всех сумели эвакуировать, обошлось без пострадавших.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта".

Специалисты намерены проверить техническое состояние воздушного судна и ВПП. По факту происшествия также начата прокурорская проверка. Выяснением обстоятельств ЧП занялись и в самом аэропорту.

транспорт

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