В Шереметьеве начали проверку после выезда самолета за пределы ВПП

Фото: телеграм-канал Mash

В обстоятельствах инцидента в столичном аэропорту Шереметьево, где административный самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, разберутся специалисты Московской межрегиональной транспортной прокуратуры. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что во вторник, 26 февраля, при посадке бизнес-джет авиакомпании Jet Air Group выкатился носовой стойкой за пределы ВПП на 50 метров. Самолет совершал рейс по маршруту Баку – Москва.

На борту в момент инцидента находились три пассажира и три члена экипажа – никто из них не пострадал. Судя по фото, опубликованных в СМИ, у самолета сломалось шасси.

Из-за ЧП в аэропорту для посадки и вылета самолетов задействована одна полоса. Сама воздушная гавань работает в штатном режиме.