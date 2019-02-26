Самолет выкатился за пределы ВПП в Шереметьеве

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В столичном аэропорту Шереметьево самолет бизнес-класса при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в аэропортовых службах.

По предварительной информации, бизнес-джет прибыл в Москву из Баку. Данных о пострадавших нет, на борту находились три пассажира и члены экипажа.

В аэропорту Шереметьево подтвердили информацию об инциденте.

"Информацию подтверждаем, с экипажем и пассажирами все в порядке", – сообщили в пресс-службе.

Судя по фото, опубликованных в СМИ, у самолета сломалось шасси. Информация о ЧП уточняется.