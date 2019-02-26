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16:01

СК завел дело после ЧП с бизнес-джетом в Шереметьеве

происшествия

16:01

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Фото: телеграм-канал Mash

Уголовное дело завели следователи после выката бизнес-джета за пределы взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Московского межрегионального следственного управления на транспорте Ларису Марковец.

Расследование ведется по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта". Со слов Марковец, в результате ЧП лайнер Gulfstream получил существенные повреждения.

В настоящее время на месте работают следователи, которые устанавливают причины случившегося.

Специалисты намерены проверить техническое состояние воздушного судна и ВПП. Кроме того, сотрудники СК дадут оценку действиям экипажа и наземных служб. По факту происшествия также начата прокурорская проверка. Выяснением обстоятельств ЧП занялись и в самом аэропорту.

Днем 26 февраля самолет авиакомпании Jet Air Group, завершавший частный рейс Баку – Москва, на 50 метров выкатился носовой стойкой за пределы ВПП. На борту бизнес-джета находились три пассажира и три члена экипажа. Всех сумели эвакуировать, обошлось без пострадавших. Как поясняют источники, при посадке у воздушного судна надломилась стойка шасси.

происшествия

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