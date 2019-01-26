ЦОДД призвал москвичей пользоваться общественным транспортом из-за непогоды

Фото: портал Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения призвал горожан пользоваться общественным транспортом вместо личных автомобилей из-за непогоды, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

"Движение в городе затруднено, местами очень. Особенно сложно на МКАД, ТТК – буксуют грузовики. Дорожный патруль там работает в усиленном режиме. Также на дорогах коммунальная техника. Наш совет: машину оставьте дома, сегодня лучше на городском транспорте, метро работает штатно", – говорится в сообщении.

В центре предупредили о плохой видимости и затруднениях на дорогах. "Сложная погода на выходных: рекордный снегопад, метель, ветер, гололед. Плохая видимость и затруднения на ключевых улицах. Очень нужно, чтобы все светофоры работали, а знаки были на своих местах. Заметите, что с ними что-то не так, звоните 3210", – добавили в ЦОДД.

В МЧС москвичей предупредили об усилении ветра, сильном снегопаде и снежных заносах на дорогах. В столице и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности.

Столичная подземка заявила о готовности к работе в непогоду. На столичных дорогах в выходные работают 16 экипажей "Дорожного патруля", чтобы помочь водителям.

Количество снегоуборочной и снеговывозящей техники в Москве увеличили до 12 тысяч единиц. Сергей Собянин отметил, что коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.