"Добрый поезд" запущен в московском метро

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В преддверии Нового года в столичном метро запущен "Добрый поезд", который познакомит жителей и гостей города со столичной медициной и образованием, а также с работой ЗАГС и соцзащитой, рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Надеюсь, москвичи почувствуют нашу заботу и тепло в предновогодний период", – отметила заммэра.

Праздничный состав можно увидеть на Арбатско-Покровской линии до 20 февраля. Кроме того, в 2024 году на разные линии московского метро вышли 26 новогодних поездов, напомнил заммэра Максим Ликсутов.

Столичные власти не забывают и об обновлении подвижного состава. Так, составы МЦД-3 и МЦД-4 полностью обновятся в 2025–2026 годах, рассказал Сергей Собянин в ходе ежегодного отчета о работе правительства города. В это же время на Замоскворецкую линию продолжат поступать новые поезда "Москва-2024".

