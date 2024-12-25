Пассажиры метро Москвы совершили почти 8,5 млн поездок 20 декабря

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Пассажиры столичного метрополитена совершили почти 8,5 миллиона поездок 20 декабря. Таким образом был установлен новый рекорд, рассказал заммэра Максим Ликсутов.

"Мы благодарны пассажирам, которые выбирают для поездок городской транспорт. <...> По поручению мэра Москвы Сергея Собянина мы открываем новые станции и линии с запасом провозной способности на годы вперед", – передает его слова пресс-служба Дептранса Москвы.

По данным ведомства, чаще всего москвичи и гости столицы пользовались станциями:

"Охотный Ряд" Сокольнической линии;

"Щелковская" Арбатско-Покровской линии;

"Комсомольская" Кольцевой линии;

"ВДНХ" и "Китай-город" Калужско-Рижской линии;

"Новогиреево" Калининской линии.

Метро позволяет в час пик быстро добраться до нужного места. Этому виду транспорта все чаще отдают предпочтение.

Ранее на Кольцевой линии Московского метрополитена начал курсировать новогодний поезд. Его вагоны украшены зимними атрибутами: свыше 700 объемных фигур снеговиков, снежинок, праздничных шаров и елок.

