Более 4,5 тыс турникетов со всеми способами оплаты проезда появятся в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В столице появятся 4,5 тысячи инновационных турникетов, в которых есть функция оплаты проезда всеми способами. Об этом сообщили в телеграм-канале департамента транспорта.

Уточняется, что такие турникеты будут появляться в столице в течение 7 лет. Их установят на станциях метро, МЦК и МЦД. Помимо карты и проездного, оплата там будет доступна и по биометрии.

Как уточнил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, улучшенная конструкция новых турникетов позволит повысить пропускную способность станций метро до 40%. Турникеты позволят проходить с двух сторон, а для слабовидящих появится виброотклик и световая инидикация.

Ранее сообщалось, что утвержден проект планировки электродепо "Ильинское", которое будет использоваться для обслуживания поездов строящейся Рублево-Архангельской линии метро. Депо разместят на участке площадью 19,02 гектара с северной стороны Новорижского шоссе.