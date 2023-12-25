03:34Транспорт
Депутат ГД подготовил законопроект о возмещении ущерба за плохие дороги
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Глава комитета ГД по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов подготовил к внесению в Госдуму законопроект о возмещении страховыми компаниями компенсации за ущерб, который был получен в результате действий органов власти, отвечающих за состояние дорог. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.
Парламентарий предложил внести новую норму в закон "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", по которой обязанность взыскания средств с органов местного самоуправления будет перекладываться с пострадавшего на его страховую компанию.
На сегодняшний день в случае получения вреда жизни, здоровью или имуществу на дороге водители вынуждены сами требовать с государства возмещение причиненного ущерба.
По словам Нилова, данная мера позволит повысить уровень доверия граждан к данному виду обязательного страхования и обеспечить дополнительную защищенность автовладельцев.
"Своего рода "коммунальное ОСАГО". Автовладельцы давно ждут", – написал он.
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