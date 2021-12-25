Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".
"Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании "Иркут". Полет прошел в штатном режиме", – говорится в сообщении.
Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что данное событие является результатом развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу господдержки.
По его словам, общий объем средств, выделенных Минпромторгом на создание отечественных материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей.
Мантуров подчеркнул, что технология, внедренная для производства крыла МС-21, имеет ряд преимуществ. Так, она позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.
Ранее лайнер совершил первый тренировочный полет в гражданских условиях. Самолет вылетел из Жуковского и, преодолев более 4 тысяч километров.
В рамках полета испытатели проверили надежность двигателей и систем самолета в условиях обычной эксплуатации. После приземления сотрудники иркутской авиагавани обеспечили техническое обслуживание самолета и отбуксировали его на стоянку.
Свой первый демонстрационный полет МС-21-300 совершил летом 2019 года в летной программе авиасалона МАКС-2019. Еще два воздушных судна были представлены публике на статических стоянках.
Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: