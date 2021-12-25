Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 с крылом из российских композитов совершил первый полет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу "Ростеха".

"Лайнер поднялся в воздух с аэродрома Иркутского авиационного завода – филиала компании "Иркут". Полет прошел в штатном режиме", – говорится в сообщении.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что данное событие является результатом развития компетенций авиационной промышленности и смежных отраслей и беспрецедентной по масштабу господдержки.

По его словам, общий объем средств, выделенных Минпромторгом на создание отечественных материалов для композитного крыла, составил 4,4 миллиарда рублей.

Мантуров подчеркнул, что технология, внедренная для производства крыла МС-21, имеет ряд преимуществ. Так, она позволяет увеличить производительность, снизить трудозатраты и себестоимость, обеспечить возможность формования крупных деталей.

Ранее лайнер совершил первый тренировочный полет в гражданских условиях. Самолет вылетел из Жуковского и, преодолев более 4 тысяч километров.

В рамках полета испытатели проверили надежность двигателей и систем самолета в условиях обычной эксплуатации. После приземления сотрудники иркутской авиагавани обеспечили техническое обслуживание самолета и отбуксировали его на стоянку.

Свой первый демонстрационный полет МС-21-300 совершил летом 2019 года в летной программе авиасалона МАКС-2019. Еще два воздушных судна были представлены публике на статических стоянках.