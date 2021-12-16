Самолет МС-21 выполнил первый тренировочный полет в условиях гражданского аэропорта

08:30
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 в рамках испытаний совершил первый тренировочный полет в гражданских условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21-300. <...> Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно", – говорится в сообщении.
15 декабря лайнер вылетел из Жуковского и, преодолев более 4 тысяч километров, в 19:30 (14:30 по московскому времени) совершил посадку в аэропорту Иркутска. В рамках полета испытатели проверили надежность двигателей и систем самолета в условиях обычной эксплуатации.
После приземления сотрудники иркутской авиагавани обеспечили техническое обслуживание самолета и отбуксировали его на стоянку.
МС-21-300 – разрабатываемый самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний.
Свой первый демонстрационный полет МС-21-300 совершил летом 2019 года в летной программе авиасалона МАКС-2019. Еще два воздушных судна были представлены публике на статических стоянках.
Самолет МС-21-310 с российскими двигателями совершил первый полет
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: