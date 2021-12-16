Самолет МС-21 выполнил первый тренировочный полет в условиях гражданского аэропорта

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Новый российский пассажирский самолет МС-21-300 в рамках испытаний совершил первый тренировочный полет в гражданских условиях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"Впервые в международном аэропорту Иркутска посадку совершил российский авиалайнер МС-21-300. <...> Первый тренировочный полет в рамках сертифицированных контрольных испытаний в штатных условиях гражданского аэропорта МС-21-300 прошел успешно", – говорится в сообщении.

15 декабря лайнер вылетел из Жуковского и, преодолев более 4 тысяч километров, в 19:30 (14:30 по московскому времени) совершил посадку в аэропорту Иркутска. В рамках полета испытатели проверили надежность двигателей и систем самолета в условиях обычной эксплуатации.

После приземления сотрудники иркутской авиагавани обеспечили техническое обслуживание самолета и отбуксировали его на стоянку.

МС-21-300 – разрабатываемый самолет вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Сейчас он находится на стадии сертификационных испытаний.

Свой первый демонстрационный полет МС-21-300 совершил летом 2019 года в летной программе авиасалона МАКС-2019. Еще два воздушных судна были представлены публике на статических стоянках.