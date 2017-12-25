Съезд с ТТК на Кутузовский проспект в сторону области открыт для движения

25 декабря, 17:05
Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко
Съезд с Третьего транспортного кольца на Кутузовский проспект в сторону области открыт для движения транспорта. Об этом сообщили в ГКУ "Центр организации дорожного движения".
Тем не менее, отмечают в ЦОДД, движение в обоих направлениях Кутузовского проспекта сильно затруднено в связи с крупной аварией с участием автобуса подмосковного перевозчика "Мострансавто". Также возможны кратковременные перекрытия движения сотрудниками ГИБДД для обеспечения работы оперативных служб.
Водителей просят объезжать данный участок по Третьему транспортному кольцу (ТТК), Большой Филевской улице и Мичуринскому проспекту.
Днем в понедельник, 25 декабря, рейсовый автобус въехал в подземный уличный переход на Славянском бульваре. В результате ДТП пострадали 15 человек. Из них четыре человека скончались на месте. Девять пострадавших госпитализированы в НИИ им. Н.Склифосовского, Боткинскую больницу, ГКБ №67 им. Л.Ворохобова, ГКБ им. C.Юдина и детскую городскую больницу им. Г.Сперанского. Двоим пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.
По факту ДТП уже возбуждено уголовное дело. Оно будет расследоваться по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств".
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