Четыре выделенные полосы для городского транспорта заработают на юге Москвы с 16 декабря

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Четыре выделенные полосы для городского транспорта появятся на юге столицы с 16 декабря. Их протяженность составит свыше 2,5 километра, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Нововведения затронут 15 маршрутов, по которым совершается порядка 100 тысяч ежедневных поездок.

"С появлением новых выделенных полос автобусы и электробусы будут проезжать эти отрезки пути в два–три раза быстрее. Кроме того, на таких участках в среднем на 25% снижается аварийность", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Благодаря полосе на участке Чертановской улицы от Сумского проезда до пересечения с Балаклавским проспектом пассажиры смогут проезжать данный участок быстрее в два раза. Также движение ускорится на участках улицы Ленинской Слободы от Велозаводской улицы до пересечения с Восточной улицей и по Ясеневой улице.

Выделенная полоса протяженностью в 1,5 километра на Борисовских Прудах позволит в 1,5 раза быстрее проезжать транспорту трех маршрутов.

Ранее сообщалось, что число электробусов в Москве превысило 1,3 тысячи. В этом году в город поступило уже свыше 200 электробусов. Транспорт поставляется не только в электробусные парки "Красная Пахра" и "Митино", но и в другие, подведомственные "Мосгортрансу".

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