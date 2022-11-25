Монолитные работы на станции метро "Внуково" выполнены на 70% – Бочкарев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/"Проектное решение"

Монолитные работы на станции желтой ветки столичной подземки "Внуково" закончены на 70%. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Монолитные работы окончены в зоне размещения тягово-понизительной подстанции и завершаются в вестибюле", – отметил он.

По словам заммэра, на данный момент идет устройство главных конструкций наклонного хода эскалатора, который ведет от зоны с кассами к поездам.

Бочкарев уточнил, что уже скоро рабочие планируют присоединить вестибюль станции к наземному пешеходному переходу. По нему в перспективе пассажиры смогут добираться до входа в аэропорт.

Гидроизоляция станции, как уточнил заммэра, готова в настоящее время более чем на 50%. Специалисты также приступили к отделке служебных помещений. В общей сложности отделочные работы коснутся 271 технического и служебного помещений. Помимо этого, ведется уже подготовка к монтажу инженерных систем на потолке платформенной зоны.

Ранее сообщалось, что недалеко от строящейся станции метро "Внуково" стартовали благоустройственные работы. Отмечалось, что специалисты планируют создать условия для комфортной пересадки с одного вида транспорта на другой, а также решить трудности с парковками.

До этого стало известно, что возведение участка желтой ветки столичного метро от "Рассказовки" до аэропорта Внуково планируется закончить до конца 2023 года. Уточнялось, что в рамках проекта также создается метромост через реку Ликову, длина которого составляет 460 метров. Конструкция присоединяется к строящейся станции "Пыхтино".



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