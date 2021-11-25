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Транспорт

11:49

Движение на ЦКАД-5 восстановили после обрушения опоры

транспорт дороги

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Восстановлено движение на участке Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) после ДТП с грузовиком, задевшим опору. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"Движение на ЦКАД-5 восстановлено. По предварительным данным, в ночь со среды на четверг грузовик, перевозивший негабаритный груз, задел П-образную опору", – рассказали в пресс-службе "Автодора".

По данным организации, автомобиль уехал с места происшествия.

Обрушение опоры в свою очередь привело к остановке движения в районе подмосковного Солнечногорска, на 334-м километре ЦКАД.

Ранее стало известно, что мировой судебный участок Люблинского района Москвы взыскал с блогера Эдварда Била 27 тысяч рублей за простой автобусов после спровоцированного им ДТП. Авария произошла в апреле, на Смоленской площади.

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