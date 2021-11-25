Движение восстановили по Волоколамскому тоннелю в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта полностью восстановили по Волоколамскому тоннелю в Москве. Об этом информирует департамент транспорта города в телеграм-канале.

Ранее движение в тоннеле было ограничено из-за проведения ремонтных работ.

Для проезда транспорта оказался временно недоступен участок по направлению в центр города. В Дептрансе просили водителей искать пути объезда.

В понедельник, 22 ноября, движение в тоннеле перекрывали в обе стороны: и в центр города, и в область. В департаменте транспорта просили водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.