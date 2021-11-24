Движение ограничили по Волоколамскому тоннелю в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение временно ограничили по Волоколамскому тоннелю в Москве. Об этом информирует департамент транспорта города.

Как уточняется в публикации Дептранса в телеграм-канале, ограничения связаны с ремонтными работами. Для проезда недоступен участок по направлению в центр города.

"Пожалуйста, выбирайте пути объезда", – попросили в ведомстве.

Ранее движение транспорта по Волоколамскому тоннелю полностью восстановили после проведения ремонтных работ.

До этого движение перекрывали в обе стороны: и в центр города, и в область. В Дептрансе просили водителей учитывать ограничения при планировании маршрутов.