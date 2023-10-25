Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Киевский вокзал полностью открыли для пассажиров. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что вокзал полностью открыли в 17:55 по московскому времени.

Ранее Киевский вокзал временно закрыли по причине проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции. Всех пассажиров эвакуировали из здания. Уточнялось, что проход на платформы осуществляется только через парковку.

Позднее сообщалось, что для пассажиров открыты второй, третий и четвертый подъезды. Первый подъезд был по-прежнему закрыт для проведения оперативных мероприятий. При этом ситуация не повлияла на движение поездов.

Киевский вокзал в Москве закрыли на время оперативных мероприятий