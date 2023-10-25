Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Три подъезда на Киевском вокзале открыли для посетителей. Об этом сообщается в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Отмечается, что для пассажиров открыты второй, третий и четвертый подъезды. Первый подъезд по-прежнему закрыт для проведения оперативных мероприятий.

При этом ситуация не влияет на движение поездов.

Ранее Киевский вокзал временно закрыли по причине проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции. Всех пассажиров эвакуировали из здания. Уточнялось, что проход на платформы осуществляется только через парковку.

Киевский вокзал в Москве закрыли на время оперативных мероприятий