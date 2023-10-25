Киевский вокзал временно закрыли из-за оперативных мероприятий МВД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Столичный Киевский вокзал временно закрыли по причине проведения оперативных мероприятий сотрудниками полиции. Всех пассажиров эвакуировали из здания, сообщили в телеграм-канале Московской железной дороги (МЖД).

Там уточнили, что проход на платформы осуществляется только через парковку.

"Ведется информирование пассажиров. На движение поездов ситуация не влияет", – добавили в МЖД.

Ранее сообщалось о том, что в здании Киевского вокзала проводится эвакуация в целях безопасности после поступившего сообщения об угрозе взрыва. Однако после появилась информация, что сведения о "минировании" вокзала оказались ложными.

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