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25 октября, 14:02 (обновлено 25.10.2023 14:44)

Транспорт

Интервалы движения поездов временно увеличивали на БКЛ столичного метро

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Интервалы движения поездов временно увеличивали на Большой кольцевой линии столичного метро (БКЛ). Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

На данный момент движение вводится в график. Спустя время сбой полностью устранили.

Ранее сообщалось, что поезда не ходили на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии Московского метрополитена от станции "Бульвар Дмитрия Донского" до "Южной" из-за человека на путях. В обратном направлении поезда следовали с увеличенными интервалами.

В результате инцидента женщина, упавшая на пути станции "Пражская", скончалась.

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