Поезда Курского направления МЖД и МЦД-2 следуют с опозданиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Поезда Курского направления в сторону области и МЦД-2 в сторону Подольска проследуют с опозданиями. Причиной стала вынужденная остановка одного из составов, сообщается в телеграм-канале МЖД.

Отмечается, что поезд остановился на перегоне Москва-Товарная – Люблино по техническим причинам. Он отправился самостоятельно в 18:10 по московскому времени.

Железнодорожники вводят в график движение поездов, подчеркнули в сообщении. Кроме того, в МЖД принесли извинения за доставленные неудобства.

По информации ТАСС, поезд вынужденно остановился в 17:49.

Утром во вторник, 24 октября, поезда МЦД-3 следовали с отставанием от расписания. В Московской железной дороге принесли извинения пассажирам за неудобства.

Позднее специалисты восстановили график движения поездов. Они следовали с установленным интервалом.

Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 23, 24 и 27 октября