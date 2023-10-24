24 октября, 18:44Транспорт
Поезда Курского направления МЖД и МЦД-2 следуют с опозданиями
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Поезда Курского направления в сторону области и МЦД-2 в сторону Подольска проследуют с опозданиями. Причиной стала вынужденная остановка одного из составов, сообщается в телеграм-канале МЖД.
Отмечается, что поезд остановился на перегоне Москва-Товарная – Люблино по техническим причинам. Он отправился самостоятельно в 18:10 по московскому времени.
Железнодорожники вводят в график движение поездов, подчеркнули в сообщении. Кроме того, в МЖД принесли извинения за доставленные неудобства.
По информации ТАСС, поезд вынужденно остановился в 17:49.
Утром во вторник, 24 октября, поезда МЦД-3 следовали с отставанием от расписания. В Московской железной дороге принесли извинения пассажирам за неудобства.
Позднее специалисты восстановили график движения поездов. Они следовали с установленным интервалом.
Расписание поездов Казанского направления МЖД изменится 23, 24 и 27 октября
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