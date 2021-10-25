Эксперт рассказал, нужно ли балансировать колеса каждый сезон

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Автомобильный эксперт Кирилл Манжула оценил важность балансировки колес автомобиля при замене резины, сообщает радиостанция "Комсомольская правда".

Специалист отметил, что многие предпочитают проводить процедуру один раз и не возвращаться к ней или обновлять балансировку раз в два-три года с учетом того, что резина хранится на дисках.

Тем не менее Манжула призвал не экономить и регулярно проводить необходимые технические манипуляции.

"Если не сделать балансировку, то после шиномонтажа у колес может появиться дисбаланс. Первая и самая элементарная причина его появления в том, что балансировочные грузы отлетели за время эксплуатации прошлой зимой", – заявил эксперт.

По словам Манжулы, длительная езда при дисбалансе может спровоцировать неисправности в подвеске. Сопутствующие вибрации могут также оказать негативное влияние на электронику в автомобиле.

Ранее специалисты автомобильного рынка рассказали о предстоящем росте цен на новые автомобили. Повышение может составить 3–5 процентов.

