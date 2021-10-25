Бочкарев: монтаж эскалаторов начался на станции "Рижская" БКЛ метро

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На станции "Рижская" Большой кольцевой линии метро начался монтаж четырех эскалаторов. Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарева, данный процесс является трудоемким и технически сложным.

"Сначала на железобетонный фундамент наклонного хода опускают специальные металлоконструкции – фермы. Именно на них в дальнейшем установят секции эскалаторов длиной 95 метров. Затем секции состыкуют по зонам, выверят монтируемые приводы по высоте и осевым линиям", – пояснил Бочкарев.

Он добавил, что на эскалаторах пассажиры смогут спуститься из вестибюля под Рижской площадью в центральный зал станции "Рижская", которую сооружают в сложных геологических условиях на глубине более 60 метров.

Особенностью устанавливаемых эскалаторов на всех станциях северо-восточного участка БКЛ является новый тип ступеней, рассказал генеральный директор АО "Мосметрострой" Сергей Жуков.

"Если раньше они были каркасные металлические, то теперь ступени цельнолитые алюминиевые. Таким образом, лестничное полотно эскалаторов легче традиционного", – пояснил Жуков.

Ранее сообщалось, что северо-восточный участок Большой кольцевой линии (БКЛ) метро, на котором строятся станции "Сокольники", "Рижская" и "Марьина Роща", готов на 76%. Андрей Бочкарев рассказал, что на всем участке завершаются земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, специалисты приступили к благоустройству территории.