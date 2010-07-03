Более 20 дополнительных поездов запустят на ноябрьские праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На предстоящие ноябрьские праздники между Москвой и крупными российскими городами запустят более 20 дополнительных поездов. Составы будут курсировать с 31 октября по 5 ноября, сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

"Они свяжут столицу с Белгородом, Брянском, Казанью, Льговом, Кировом, Новозыбковом, Пензой, Смоленском, Саранском, Чебоксарами, Старым Осколом и Санкт-Петербургом", – говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в последние годы пассажиропоток на ноябрьские праздники увеличивается. Так, в 2016 году в первые дни ноября поездки совершили 172 тысячи пассажиров, в 2017 году – 191 тысяча, а в 2018 году – 205 тысяч пассажиров. Как ожидается, пик придется на 1 и 4 ноября.

Билеты на дополнительные поезда можно купить в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов и на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам".

Также в праздничные дни изменится график движения электричек Московского транспортного узла. 1 ноября поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений будут курсировать по расписанию пятницы. 2 ноября поезда поедут по расписанию субботы, а 3 и 4 ноября – по расписанию воскресенья.

В этом году россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Отдыхать граждане будут со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.