Автобусы КМ запустят из-за закрытия участка Калужско-Рижской линии метро

Компенсационные автобусы будут запущены 27–28 сентября на период закрытия участка Калужско-Рижской линии метро. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Около 60 автобусов КМ особо большого класса будут курсировать в период с 05:20 до 01:50 на участке, где приостановят движение поездов. В частности, общественный транспорт будет останавливаться рядом со станциями метро "Новые Черемушки", "Профсоюзная", "Академическая", "Ленинский проспект", "Шаболовская" и "Октябрьская".

"Интервал – от 1 минуты", – уточнила пресс-служба департамента.

Также во время ограничений пассажирам предложили пользоваться Большой кольцевой линией (БКЛ), через которую можно пересесть на Сокольническую, Серпуховско-Тимирязевскую (где есть пересадка на Бутовскую линию. – Прим. ред.) и другие линии метро.

Кроме того, горожанам посоветовали использовать станцию МЦК Площадь Гагарина, Троицкую линию метро, а также трамваи № 14, 26, 39, 47 и иные маршруты наземного транспорта. Столичный Дептранс попросил планировать свои поездки заранее.



Поезда не будут курсировать на участке между станциями "Октябрьская" и "Новые Черемушки" по причине строительства пересадки со станции "Академическая" Троицкой линии на Калужско-Рижскую.

В связи с этим также будет корректироваться схема движения в центре и на юго-западе Москвы. На время проведения работ на участках изменений будут дежурить экипажи Дорожного патруля ЦОДД.