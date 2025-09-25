Схема движения изменится в центре Москвы из-за строительства метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Схема движения изменится в центре и на юго-западе Москвы с 27 по 28 сентября из-за строительства пересадки со станции метро "Академическая" Троицкой линии на одноименную Калужско-Рижской, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

Для удобства горожан и туристов вдоль закрытых станций будут курсировать бесплатные автобусы. Для того чтобы они могли двигаться без задержек, временно изменится дорожное движение.

В частности, движение на съезде с ТТК на Ленинский проспект в сторону области сохранится по двум из четырех полос. Правый поворот с Профсоюзной улицы на улицу Гарибальди и левый поворот с проезда Апакова на улицу Шаболовку закроют, как и выезд с улицы Гарибальди на Профсоюзную улицу.



Кроме того, нельзя будет проехать по участку улицы Гарибальди от дома 28 до Профсоюзной улицы, а также по Профсоюзной улице через улицу Гарибальди. Закроют движение и с улицы Косыгина на Ленинский проспект в сторону центра.

На семи участках, включая Профсоюзную улицу, проспект 60-летия Октября и дублер Ленинского проспекта, будет временно запрещено парковать автомобиль.

"На время проведения работ на участках изменений будут дежурить экипажи Дорожного патруля ЦОДД", – добавили в ведомстве.

Кроме того, движение транспорта в районе Цветного бульвара 27 и 28 сентября перекроют в связи с проведением детского велофестиваля. Ограничения затронут Цветной и Петровский бульвар, Садовое кольцо и Трубную площадь. При этом с 26 сентября с 00:01 до окончания мероприятия на всех участках перекрытий будет запрещена парковка.