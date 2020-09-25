Дизайнер ВАЗ-2110 прокомментировал внешний вид современных BMW

Фото: AP Photo/David Zalubowski

Дизайнер Владимир Ярцев, который работал над десятым семейством Lada, высказал свое мнение о внешнем виде современных моделей BMW.

На своей странице в Facebook он разместил эскизы 2005 года, на которых он изобразил, как бы выглядела передняя часть BMW с огромными "ноздрями" – решеткой радиатора.

"15 лет назад мне было стыдно, что пришла в голову идея гипертрофировать решетку BMW. Теперь стыдно за дизайнеров BMW, что они пришли к подобной идее", – написал Ярцев в своей публикации.

В последние годы на новых моделях BMW установливается гипертрофированная решетка, на которой крепятся номера.

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