Porsche отзывает в России более 670 машин модели Cayenne из-за неисправности

18:19
Фото: ТАСС/Roger Murmann/Zuma
Концерн Porsche объявил об отзыве в России более 670 автомобилей марки Cayenne из-за риска утечки трансмиссионной жидкости.
"Отзыву подлежат 676 автомобилей Cayenne (9YA), изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению", – указали на официальном сайте Росстандарта.
Как объяснили в компании, неисправность возникла из-за несоответствия спецификациям сварного соединения трубопровода AFT коробки переключения передач Tiptronic. Во время движения утечки трансмиссионной жидкости могут создать помехи для водителей.
В Росстандарте объяснили, что замена трубопровода будет произведена бесплатно. Владельцев автомобилей с неисправностью уведомят о необходимости ремонта, но присутствие машины в списке можно проверить самостоятельно.
Ранее стало известно, что из-за возможных проблем с генератором Volkswagen Group Rus отзывает 1 346 машин Audi в России. Это касается машин, проданных в период с 2018 по 2020.
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