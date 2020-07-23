Porsche отзывает в России более 670 машин модели Cayenne из-за неисправности

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Концерн Porsche объявил об отзыве в России более 670 автомобилей марки Cayenne из-за риска утечки трансмиссионной жидкости.

"Отзыву подлежат 676 автомобилей Cayenne (9YA), изготовленных в период с 20 сентября по 20 ноября 2019 года, с VIN-кодами согласно приложению", – указали на официальном сайте Росстандарта.

Как объяснили в компании, неисправность возникла из-за несоответствия спецификациям сварного соединения трубопровода AFT коробки переключения передач Tiptronic. Во время движения утечки трансмиссионной жидкости могут создать помехи для водителей.

В Росстандарте объяснили, что замена трубопровода будет произведена бесплатно. Владельцев автомобилей с неисправностью уведомят о необходимости ремонта, но присутствие машины в списке можно проверить самостоятельно.

Ранее стало известно, что из-за возможных проблем с генератором Volkswagen Group Rus отзывает 1 346 машин Audi в России. Это касается машин, проданных в период с 2018 по 2020.

