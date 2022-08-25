Трамваи задерживаются на Волоколамском шоссе

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Трамваи четырех маршрутов задерживаются на Волоколамском шоссе в районе остановки "Улица Панфилова". Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

По техническим причинам маршруты № 6, 15, 23 и 28 временно изменены. Пассажиров призывают следить за объявлениями водителей.

Ранее сообщалось, что водитель, не уступивший дорогу трамваю на улице Измайловский Вал, что привело к аварии и задержке трамваев, заплатит более 900 тысяч рублей.

Из-за инцидента, произошедшего 20 апреля, движение трамваев по четырем маршрутам остановилось на полчаса. Пассажирам пришлось перестраивать свои маршруты и менять планы.