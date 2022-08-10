Виновник ДТП на Измайловском Валу заплатит почти млн рублей за задержку трамваев

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Водитель, не уступивший дорогу трамваю на улице Измайловский Вал, что привело к аварии и задержке трамваев, заплатит более 900 тысяч рублей, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Из-за инцидента, произошедшего 20 апреля, движение трамваев по четырем маршрутам остановилось на полчаса. Пассажирам пришлось перестраивать свои маршруты и менять планы.

"Команда юристов Мосметро подала в суд на водителя – это постоянная практика в таких ситуациях", – подчеркнули в ведомстве.

При расчете убытков учитывалось число отмененных рейсов, их длина, время задержки, а также число пассажиров, которые могли проехать за это время. Заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что в 90% ДТП, которые происходят на трамвайных путях, виноваты автомобилисты. Из-за этого возникают задержки трамваев – сотни человек не могут добраться до нужных им мест.

"Мы призываем водителей автомобилей быть крайне внимательными возле трамвайных путей и соблюдать правила дорожного движения", – заключил он.

В июле на пересечении улиц Краснобогатырской и Просторной на востоке столицы из-за аварии на путях задерживались трамваи № 2, 7, 11 и 46. Маршруты были временно изменены.

До этого трамваи № 7, 9 и 50 следовали с задержками на улице Достоевского. Там дерево упало на контактную сеть.