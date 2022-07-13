Несколько трамваев задерживались из-за ДТП на путях на востоке Москвы

Фото: Москва 24/Никита Симонов

На пересечении улиц Краснобогатырская и Просторная на востоке столицы из-за аварии на путях задерживались трамваи № 2, 7, 11 и 46.

Маршруты были временно изменены. Пассажиров просили следить за объявлениями водителей. На данный момент движение транспорта восстановлено.

"Восстановлено движение трамваев на пересечении улиц Краснобогатырская и Просторная", – говорится в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Ранее трамваи № 7, 9 и 50 следовали с задержками на улице Достоевского. Там дерево упало на контактную сеть. Маршруты были временно изменены.