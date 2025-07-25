МВД отказалось от обновления механизмов допуска людей старше 60 лет к вождению

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Пункт усовершенствования механизмов допуска людей старшего поколения к вождению исключен из проекта стратегии повышения безопасности дорожного движения. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель ведомства отметила, что решение было принято с учетом мнений экспертов.

"Министром внутренних дел РФ генералом полиции РФ Владимиром Колокольцевым принято решение об исключении из проекта указанной стратегии пункта 34, который затрагивал интересы участников дорожного движения старше 60 лет", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что ГД приняла закон, повышающий с 1 сентября пошлины в сфере транспорта. Пошлины за получение паспорта транспортного средства увеличатся до 1,2 тысячи рублей. Плата за внесение правок в готовый паспорт составит 525 рублей. Кроме того, в 3 раза вырастет стоимость выдачи свидетельства о регистрации транспортного средства – 1,5 тысячи рублей за бумажный документ и 4,5 тысячи рублей – за пластиковый.