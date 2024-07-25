Петр Потапов обсудил с жителями ВАО транспортную доступность соцобъектов на улице Хромова

Фото: vk.com/Команда Петра Потапова

Заместитель начальника Московской железной дороги Петр Потапов и эксперт по транспортным вопросам Федор Зайцев обсудили с жителями района Преображенское вопрос улучшения транспортной доступности филиала № 2 консультативно-диагностического центра № 2 департамента здравоохранения Москвы и стоматологической поликлиники № 56, располагающихся на улице Хромова, передает корреспондент Агентства "Москва".

"Понятно, что вопрос не простой, потому что есть загрузка транспорта, есть определенные сложившиеся маршруты. Для того чтобы как раз все это отработать, мы уже сдали подписи по изменению маршрутов и будем сейчас уже непосредственно с департаментом транспорта и с префектурой отрабатывать вопрос", – отметил Потапов в разговоре с жителями района.

Как пояснил, в свою очередь, Федор Зайцев, один из способов решения проблемы – изменение маршрута автобуса № 680.

"Может быть отработан маршрут № 680 как вариант поверхностный. В целом у нас маршрутной сетью ведает департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, ГКУ "Организатор перевозок" и ГУП "Мосгортранс" как перевозчик. Поэтому я думаю, целесообразно направлять обращения, тем более что это социальные объекты", – добавил эксперт.

Ранее жители района Преображенское обратились к Потапову с просьбой о поддержке инициативы по улучшению транспортной доступности двух социальных объектов на улице Хромова. На данный момент ближайшие остановки общественного транспорта находятся в удалении более чем 500 метров от данных объектов, что делает их доступность затруднительной, особенно для пожилых людей.

Между тем в Москве с начала 2024-го установили 800 современных остановочных павильонов. Для сооружения теперь используют более прочные материалы. Конструкции выпускают на заводе СВАРЗ. Кроме того, все остановки имеют единый стиль.

Кроме того, в них установили специальный QR-код, с помощью которого можно узнать, когда приедет транспорт.