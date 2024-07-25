Герой России Корольков инициировал сбор подписей за новый автобусный маршрут в Лефортове

Фото: Александр Чикин

Сбор подписей за организацию автобусного маршрута, который проходил бы неподалеку от дома 7 и дома 9, корпуса 1, в проезде Шелихова, начался по инициативе члена комиссии по патриотическому воспитанию подрастающего поколения в учебных заведениях Лефортова при Совете ветеранов района, Героя России Аркадия Королькова. Об этом он сообщил Агентству "Москва".

"Сейчас жители целых кварталов испытывают трудности – по сути, общественного транспорта рядом с домами нет. И это притом что уже больше девяти месяцев стоит современная остановка общественного транспорта на улице Крузенштерна. Люди не знают, пойдут ли автобусы. А многим нужно добираться до поликлиники, школ, учреждений соцзащиты", – заявил Аркадий Корольков.

Он рассказал, что ранее жители домов, построенных по программе реновации в Лефортове, заявили о необходимости организовать автобусный маршрут, который проходил бы неподалеку от их домов. Речь идет о жильцах дома 7 и дома 9, корпуса 1, в проезде Шелихова, куда переехали более тысячи семей. Об аналогичных сложностях сообщили и жители ЖК "Символ" – это около 15 тысяч человек.

Корольков подчеркнул, что намерен обсудить возможное решение проблемы с властями района Лефортово и при необходимости обратиться к властям столицы.

Ранее Корольков поддержал сбор подписей в поддержку инициативы жителей по благоустройству территорий в Рязанском районе. По словам Королькова, локации имеют большое значение для жителей района и, по их мнению, нуждаются в благоустройстве и элементарном порядке. Он считает, что москвичи не должны беспокоиться о своей безопасности.