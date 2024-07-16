Герой РФ Корольков поддержал идею о благоустройстве территорий в Рязанском районе

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Заместитель председателя общественного совета района, Герой России Аркадий Корольков поддержал сбор подписей в поддержку инициативы жителей, которые обратились в общественный совет Рязанского района с просьбой благоустроить две локации, расположенные на территории района: недострой на Рязанском проспекте, владении 20, корпуса 1, 2, 3, а также территорию рядом со станцией метро "Рязанский проспект". Об этом Корольков сообщил Агентству "Москва".

"Что касается территории возле станции метро, то она стала центром притяжения асоциальных личностей. Там находятся ларьки, заведения общепита, шаурмячные, там продают табак и алкоголь. Санитарное состояние всех этих заведений вызывает большие вопросы. Жители неоднократно жаловались в различные инстанции на состояние территории", – заявил Корольков.

Он отметил, что недостроенный объект с 2016 года законсервирован, с тех пор он разрушается и не только портит облик района, но и представляет опасность для местных жителей.

По словам Королькова, обе локации имеют большое значение для жителей района и, по мнению жителей, нуждаются в благоустройстве и элементарном порядке. Он считает, что москвичи не должны беспокоиться о своей безопасности.

Ранее специалисты комплекса городского хозяйства приступили к благоустройству территории у станции Беговая МЦД-4. Границы работ обозначены улицами Поликарпова и Беговой, а также 1-м Хорошёвским проездом. Сейчас специалисты снимают асфальт и готовят основание для новых тротуаров.