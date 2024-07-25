График движения поездов на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 изменится с 26 июля

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Расписание движения поездов по Курскому и Рижскому направлениям МЦД-2 изменится с 26 по 28 июля. Корректировки будут внесены в графики электричек на эти дни в период с 20:30 до 05:00, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Так, на Рижском направлении большая часть поездов будет ездить от/до Курского вокзала. При этом частично увеличатся до 24 минут интервалы между электричками.

На Курском направлении основное число поездов будет следовать по укороченным маршрутам от/до Царицына. В свою очередь, интервалы движения удлинятся до 1 часа. При этом некоторые поезда в вечернее время будут проезжать без остановок на станциях Покровская, Красный строитель, Битца, Бутово, Щербинка, Остафьево и Силикатная.

В ведомстве уточнили, что во время указанного окна не будет движения в сторону области на участке пути между Люблино и Царицыно. В этот период там будут проводиться ремонтные работы.

Между тем 27 июля значительно изменится график движения поездов на Савеловском и Белорусском направлениях МЦД-1. В период с 02:30 до 14:30 в субботу не будет движения на участке от Катуара до Марка.