Фото: corp.vnukovo.ru

В аэропорту Внуково открылась новая зона отдыха "Фонтан". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.

"В международном аэропорту Внуково для пассажиров, вылетающих международными рейсами, открылась новая зона отдыха "Фонтан". Оператором новой зоны является компания ООО "ВИП Лаундж". Зона отдыха расположена в галерее вылета у подножия фонтана", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в зоне отдыха посетители могут подключиться к бесплатному Wi-Fi, почитать газету на русском и иностранном языках, а также перекусить легкими закусками.

Оплатить услуги можно как наличными, так и банковской картой. Воспользоваться ими могут владельцы карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Pass, Lounge Club и Lounge Key, а также все пассажиры независимо от класса обслуживания и авиакомпании.

Ранее сообщалось, что на территории аэропорта Внуково в павильоне "Аэроэкспресса" появится станция метро. Внуково станет единственным аэропортом в стране, который будет иметь собственную станцию метро.

