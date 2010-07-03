В аэропорту Внуково открылась новая зона отдыха "Фонтан". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
"В международном аэропорту Внуково для пассажиров, вылетающих международными рейсами, открылась новая зона отдыха "Фонтан". Оператором новой зоны является компания ООО "ВИП Лаундж". Зона отдыха расположена в галерее вылета у подножия фонтана", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что в зоне отдыха посетители могут подключиться к бесплатному Wi-Fi, почитать газету на русском и иностранном языках, а также перекусить легкими закусками.
Оплатить услуги можно как наличными, так и банковской картой. Воспользоваться ими могут владельцы карт Priority Pass, Diners Club, Lounge Pass, Lounge Club и Lounge Key, а также все пассажиры независимо от класса обслуживания и авиакомпании.
Ранее сообщалось, что на территории аэропорта Внуково в павильоне "Аэроэкспресса" появится станция метро. Внуково станет единственным аэропортом в стране, который будет иметь собственную станцию метро.
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