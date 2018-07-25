Миллионный в сезоне речной пассажир получит подарки

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Миллионный в сезоне 2018 года пассажир туристических, круизных, экскурсионных и регулярных маршрутов получит подарки и сувениры, сообщает Агентство "Москва".

Акцию проводит Канал имени Москвы во второй раз. В прошлом году миллионный пассажир определился в сентябре на Северном речном вокзале. Ему достались подарки и сертификат на круиз на двух человек в 2018 году.

Юбилейного участника навигации выявляет диспетчерская служба Канала имени Москвы. Она подсчитывает пассажиров на маршрутах, о которых поступает информация от судовладельцев и судоводителей. Сведения также получают с контрольно-пропускных пунктов речных вокзалов и причалов.