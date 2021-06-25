В аэропорту Жуковский опровергли информацию о банкротстве

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Банкротство подмосковному аэропорту Жуковский не грозит, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу авиаузла.
Ранее СМИ сообщили, что ФНС подала в суд заявление о банкротстве оператора аэропорта. В Жуковском подчеркнули, что подача заявления связана с задолженностью по налогам.
"Банкротство аэропорту не грозит. Речь идет о задолженности, образовавшейся в части уплаты налогов по итогам крайне тяжелого для всей авиационной отрасли 2020 года. Этот долг планируется погасить в течение ближайших двух недель", – сказал представитель Жуковского.
Он добавил, что сохраняющиеся ограничения международных пассажирских перевозок все еще оказывают негативное влияние, однако аэропорт не испытывает критических проблем. Операционные показатели постепенно восстанавливаются, и выплаты по текущим обязательствам проводятся без задержек.
Ранее финансовый аналитик рассказала о способах выхода из тяжелой долговой ситуации. Она отметила, что выбираться из долговой ямы все равно придется, однако прежде необходимо трезво оценить свои перспективы на ближайшие полгода или год. Когда очевидно, что переломить негативные тенденции не удастся, стоит задуматься о банкротстве.
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