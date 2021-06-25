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Москва 24

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Транспорт

03:02

"Аэрофлот" планирует перевести международные рейсы в терминал С Шереметьево

транспорт

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Авиакомпания "Аэрофлот" планирует перевести все международные рейсы в Шереметьево в терминал C после его открытия. Об этом заявила представитель аэропорта Анна Захаренко.

"Точное расписание переводимых в Терминал С рейсов будет сформировано и опубликовано позднее", – приводит ее слова РБК.

Ранее стало известно, что терминал С откроется в аэропорту Шереметьево в июле 2021 года. В аэропорту рассматривают открытие терминала как способ перераспределить потоки путешественников с учетом санитарных требований, а также как меру эффективного обслуживания возобновляющихся рейсов между странами.

Изначально предполагалось, что столичный аэропорт Шереметьево начнет реконструкцию терминала F в 2021 году, в мае 2022 года возобновит работу международного терминала С.

Расписание "Аэроэкспресса" в Шереметьево частично изменится в июне

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