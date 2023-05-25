Сотрудники ЦОМП будут дежурить во время закрытия участка Серпуховско-Тимирязевской линии

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Свыше 60 специалистов Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут дежурить во время закрытия участка Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена 27 и 28 мая. Поезда не будут ходить между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Об этом Дептранс Москвы сообщил в своем официальном телеграм-канале.

"Они ответят на вопросы об альтернативных маршрутах, сопроводят в пределах станций, подскажут, где находится ближайшая остановка, а также объяснят, как найти нужный автобус", – говорится в публикации.

Желающие могут обратиться в ЦОМП по ссылке, чтобы запросить сопровождение. Специалисты готовы будут предоставить помощь с 05:30 до 01:00.

Ранее жителям Москвы напомнили о закрытии участка Серпуховско-Тимирязевской линии метро. 27 и 28 мая не будет движения поездов между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными. Введение ограничений необходимо для проведения ремонтных работ на станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар".

Кроме того, до 9 июня в будние дни будут закрыты входы и выходы на станциях "Чеховская" и "Цветной бульвар". Попасть на них можно будет только через пересадочные станции.

