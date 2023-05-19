Жителям Москвы напомнили о закрытии участка Серпуховско-Тимирязевской линии метро

Фото: пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Столичный Дептранс напомнил москвичам, что с 20 мая по выходным движения поездов не будет на участке от "Савеловской" до "Боровицкой" Серпуховско-Тимирязевской линии метро.

"На этих и следующих выходных не будет движения поездов между станциями "Савеловская" и "Боровицкая". Они станут временно конечными", – отмечается в телеграм-канале департамента.

Отмечается, что это необходимо для проведения ремонтных работ на станциях "Менделеевская", "Чеховская" и "Цветной бульвар".

Кроме того, до 9 июня в будние дни будут закрыты входы и выходы на станциях "Чеховская" и "Цветной бульвар". Попасть на них можно будет только через пересадочные станции. Помогать пассажирам ориентироваться в условиях ограничений будут больше 60 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров.

Ранее, 10 мая, в Москве вновь заработал участок Замоскворецкой линии метро от станции "Автозаводская" до "Орехова", который с ноября прошлого года был закрыт на капитальный ремонт. Благодаря работам удалось повысить безопасность участка, а также скорость движения поездов на нем.

