Эскалатор закроют на ремонт в северном вестибюле станции "Тверская" с 12 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 12 мая по 30 июня 2023 года один из эскалаторов закроется на плановый ремонт в северном вестибюле станции метро "Тверская", в районе перехода на "Пушкинскую". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Своевременный ремонт эскалаторов необходим для безопасных и комфортных поездок. Требования к содержанию инфраструктуры московского метро, в частности эскалаторов, – одни из самых строгих в мире", – объяснили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что весной на ремонт будут закрыты эскалаторы и на ряде других станций. Так, в период с 11 мая по 30 июня планируется отремонтировать эскалаторы в районе выходов № 2–6 на станции "Лубянка" и выхода № 6 на "Чкаловской".

Кроме того, с 12 мая по 29 июня работы пройдут на эскалаторе у выхода № 2 на станции "Волоколамская", а с 15 мая по 12 июля – у выхода № 3 на станции "Октябрьская" Калужско-Рижской линии.

