Эскалатор на станции метро "Деловой центр" закрыли на ремонт до 25 февраля

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты приступили к ремонту эскалатора на станции "Деловой центр" Солнцевской линии столичного метро, он будет закрыт до 25 февраля. Об этом сообщается на сайте метрополитена.

"С 12 января по 25 февраля 2023 года на станции "Деловой центр" (выходы № 1–3) закрыт на ремонт эскалатор", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что семь новых станций БКЛ столичного метро обеспечили электроэнергией с резервом. К электросетям подключили станции "Печатники", "Текстильщики", "Нагатинский Затон", "Кленовый бульвар", "Марьина Роща", "Рижская" и "Сокольники".

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